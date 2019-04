Salvini a Milano per "l'Europa del buonsenso"

"Il nostro obiettivo è diventare il primo gruppo nel prossimo Parlamento europeo. Non facciamo le cose per perdere e partecipare; nostro obiettivo è vincere e cambiare le regole in Europa". Così stamani Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano all'Hotel Gallia.



"Stiamo lavorando per una grande festa qui a Milano il 18 maggio", ha confermato il capo leghista, con riferimento ai progetti di chiusura della campagna elettorale per le europee