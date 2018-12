Salta la diretta di Salvini: gamer filippina si trova di botto 12mila followers

Simpatico incidente sulla pagina Facebook di Matteo Salvini, dove, il 4 scorso, il Capitano era in diretta da un paio di minuti, quando la connessione si è interrotta. Così Facebook ha “dirottato” chi stava seguendo il video del ministro dell’Interno a un’altra diretta, cioè quella della gamer e cosplayer filippina Alodia Gosiengfiao.



La ragazza, da un momento all’altro, si è ritrovata con più di 12mila persone che la seguivano. “Oh mio Dio, ma cosa sta succedendo? Devo fare uno screenshot, non ci posso credere!”, ha urlato la ragazza. Che per un attimo ha avuto un insperato quanto simpatico momento di gloria. A dimostrazione di quanto sia in realtà seguito il Capitano.