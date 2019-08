"Risorsa" ispanica lancia frigo nel burrone, l'amico lo filma. Salvini: "Cretini"

Due latinos sghignazzano mentre non solo abbandonano rifiuti speciali, ma addirittura li (lo) buttano in una scarpata. Ed il frigo rotola giù pericolosamente. Uno dei due filma e ridacchia: "Riciclando...". E se valle ci fosse stato qualcuno, uomo o animale?



Duro il commento su Facebook di Matteo Salvini: "Non so se è più cretino quello che lancia il frigo vecchio verso il mare o quello che gli fa il video... Spero che li prendano e li costringano a recuperare quel frigo a pedate nel sedere!" E per un secondo nel filmato si intravede la targa del furgone...