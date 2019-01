Il sogno di Regina, non vedente: incontrare Putin. E il presidente l'accontenta

Dopo la conferenza stampa di fine anno, il presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato un'intervista a Regina Parpiyeva, 17 anni non vedente di Nizhny Novgorod, realizzando così il suo sogno. Putin ha risposto alle domande di Regina per 20 minuti. Le ha raccontato di come è diventato presidente, di quanto sia difficile essere alla guida della Russia e di cosa desidera per il nuovo anno, Putin ha detto che vorrebbe che i desideri di tutti si realizzassero.



Alla fine dell'intervista, Regina ha chiesto il permesso di abbracciare Putin, di poterlo toccare (è il modo dei non vedenti di farsi un'idea dell'aspetto dell'interlocutore). Alla fine Putin ha consegnato dei doni alla ragazza e biglietti per il concerto di Capodanno, lei invece gli ha regalato un cane giocattolo, che ha realizzato con le sue stesse mani.



Ricordiamo che a dicembre Putin ha preso parte al forum sul volontariato, venendo a conoscenza di un progetto volto a soddisfare i desideri dei bambini gravemente malati. Il presidente è stato condotto in uno stand in cui erano attaccate delle buste con i sogni di tanti ragazzi. Ogni visitatore poteva prendere una busta e realizzare un desiderio. Vladimir Putin ha scelto cinque buste. In una di queste c'era il desiderio di Regina Parpiyeva che sognava un'intervista con il capo dello stato. Ed il sogno è diventato realtà.