Lombardia, arrivano le telecamere negli asili nido

Regione Lombardia ha approvato ieri una legge che riguarda il posizionamento di telecamere negli asili nido. "Mentre delle telecamere negli asili se ne parla da tempo in tutto il Paese", commenta il consigliere regionale della Lega, Silvia Scurati, "la Lombardia accelera e approva in aula il progetto di legge che prevede l’erogazione di contributi per l’installazione di sistemi di videosorveglianza e l’istituzione di una consulta ad hoc per minori che frequentano nidi e micronidi”.



“Un passaggio molto importante: troppo spesso assistiamo inerti a immagini che ritraggono scene di violenza che hanno come vittime bambini innocenti che invece di trovare nelle aule scolastiche un rifugio sicuro si imbattono in orchi travestiti da maestre”.



“Un testo", conclude Scurati, "che consente di lavorare in piena sicurezza agli stessi educatori, la cui grandissima maggioranza svolge il proprio lavoro con passione e dedizione”.