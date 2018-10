Manovra, il leghista Ciocca pesta con la scarpa le carte di Moscovici

Salito sul palco al termine delle domande dei giornalisti, l'europarlamentare del Carroccio Angelo Ciocca si è tolto una scarpa e ha imbrattato le carte del commissario agli Affari economici Pierre Moscovici, che si è allontanato in modo contrariato, rifiutandosi di stingere la mano al leghista.



"A Strasburgo ho calpestato (con una suola Made in Italy!!!) la montagna di bugie che Moscovici ha scritto contro il nostro Paese!", ha scritto Ciocca su Tiwtter pubblicando il video. "L'Italia merita rispetto e questi Euroimbecilli lo devono capire, non abbassiamo più la testa!", ha aggiunto.