Fate entrare i clandestini e fate uscire i mafiosi fuori dal carcere

Lunghi applausi per il senatore Stefano Candiani della Lega che stamani in Senato ha illustrato i motivi a fondamento dell'interrogazione parlamentare sulle conseguenze di ordine pubblico e sicurezza causate dal mancato rispetto dell'ordine di chiusura dei porti.

"Con la scusa del coronavirus i boss ergastolani al 41bis si stanno prendendo la libertà che voi gli date e che noi invece non vogliamo perché i mafiosi devono stare in galera. Questo è quello che voi pensate come 'Cura Italia', fate entrare i clandestini nel nostro paese e fate uscire gli ergastolani e i mafiosi di galera! Su questo non vi daremo tregua!", conclude il suo apprezzatissimo e lucido intervento Stefano Candiani.