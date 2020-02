Coronavirus: "No al panico, in Lombardia misure a tutela dei cittadini"

"Le misure che assumiamo non devono essere viste come qualcosa di terribile". Così il presidente della Regione Attilio Fontana alla conferenza stampa per fare il punto sui casi di coronavirus in Lombardia, tra cui un 38enne del Lodigiano, la moglie e un parente stretto. Fontana invita a "non diffondere il panico" ribadendo che le misure messe in campo dalla Lombardia "sono fondamentali per il bene dei cittadini".