La Giunta Sala? Fa acqua da tutte le parti

"Alla fermata di Amendola della linea Rossa stamattina pioveva dentro in maniera copiosa, la scala mobile di Loreto M2 sono 3 mesi che è ferma (per non parlare di Cordusio), i treni continuano a frenare a casaccio (per fortuna senza più gravi conseguenze), sulle linee 1 e 2 le vibrazioni sono sempre più insopportabili... le aggressioni al personale nemmeno a parlarne. Eppure ci raccontano che va tutto benissimo!". Questa la denuncia su Facebook, ieri, del consigliere comunale leghista Gabriele Abbiati.