VIDEO / L'arrivo di Battisti a Ciampino. Ma chi c'era dietro di lui?

Mentre il terrorista Cesare Battisti è arrivato stamani all'aeroporto romano di Ciampino - e vi mostraimo il video - emerge la tesi di una rete di protezione durante la sua latitanza. "Non mi stupisce", spiega l'ex giudice istruttore di Milano Pietro Forno che si occupò degli omicidi dei Pac.



"Non mi stupisce perché Battisti fu difeso a spada tratta anche da fior fiore di intellettuali" e, negli anni

'80, "uscì un libro in cui si accusavano i giudici di aver falsificato le prove e questo equivaleva per loro a una condanna a morte", ha aggiunto l'ex magistrato.