VIDEO / È arrivato un bastimento carico di... malanni

“Tra chi sbarca abbiamo trovato delle tubercolosi diffuse ad altri organi, cose che qui in Italia non si vedono più da DECENNI”. Pazzesco. L'Italia vive pericoli drammatici e il governo abusivo, anziché aumentare i controlli, riapre i porti e minaccia di cancellare i Decreti sicurezza... Questi sono pericolosi. Sono sicuro che milioni di italiani non vedono l'ora che se ne vadano A CASA!". Cosi su Facebook Matteo Salvini.