VIDEO SHOCK / Ladri in casa, sprangate al proprietario

Il fattaccio è successo a Cento, in provincia di Ferrara. Quando, nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 dicembre, due persone armate di spranga sono entrate in una villa per rubare. Solo che il proprietario, sveglio, si è messo ad urlare chiamando aiuto. I topi d'appartamento, affatto impauriti - e qui è la notizia shock - lo hanno prima trascinato per un braccio e poi preso violentemente a sprangate.





Una vicina è riuscita a filmare con il cellulare la terribile scena. Quando i carabinieri, pochi minuti dopo, sono arrivati sul posto, chiamati dai vicini allertati dalle urla strazianti, i rapinatori erano già fuggiti. La vittima, per fortuna, sta bene.