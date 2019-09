L'Ashura a Milano: pakistani in Stazione Centrale

Milioni di fedeli musulmani sciiti in tutto il mondo celebrano oggi l'Ashura, la principale ricorrenza del calendario religioso sciita e con cui si commemora l'uccisione dell'imam Hussein nella battaglia di Karbala, in Iraq, nel 7° secolo dopo Cristo. La ricorrenza è festa nazionale in Iran, Iraq, Libano, Bahrain, Pakistan e in Afghanistan. In questi e in altri paesi, nel corso degli anni la festività ha assunto un significato fortemente politico di contestazione contro il sunnismo, contro gli Stati Uniti e contro Israele. La comunità pakistana milanese si è ritrovata nel pomeriggio di oggi in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale.